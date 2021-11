'Dancing Dimi' Van den Bergh en Kim Huybrechts winnen allebei en komen nu tegen elkaar uit

Een Belgisch onderonsje is op komst. 'Dancing Dimi' Van den Bergh en Kim Huybrechts hebben allebei hun wedstrijd in de World Series of Darts gewonnen. In de kwartfinales moeten ze het tegen mekaar opnemen.

In de tweede ronde van de World Series of Darts verschenen er twee Belgen op het podium in Amsterdam. Voor Dancing Dimi was het zijn eerste optreden, Huybrechts versloeg dan weer de Brit Michael Smith in de eerste ronde (6-3).

In een 'best of 11 legs' hielden Van den Bergh en Sousa in de tweede ronde lkaar in evenwicht, tot Dimi bij een 2-2-stand voor een break zorgde. De Belg gaf die voorsprong niet meer uit handen en stoomde naar een 6-3-overwinning.

Ook Kim Huybrechts kreeg met Peter Wright een taaie klant tegenover zich. Toch leek onze landgenoot niet onder de indruk. Een sterk spelende Huybrechts won met maar liefst 6-1.