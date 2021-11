UPDATE: 'Dancing Dimi' maakt het na goede start ook af in spannend Belgisch onderonsje en gaat zelfs naar finale

'Dancing Dimi' heeft het waargemaakt in een Belgisch onderonsje: Van den Bergh klopte in de World Series of Darts zijn landgenoot Kim Huybrechts. Spannend was het wel: het werd 10-8 voor Van den Bergh.

Beide Belgen stonden tegenover mekaar in de kwartfinales van de World Series of Darts. Van den Bergh nam een blitzstart en leidde met 4-0. Toch had hij nog geen gewonnen spel, want Huybrechts kwam helemaal terug tot 7-7.

Een bloedstollende slotfase kondigde zich aan. Het bleef ook gelijkop gaan, tot het 9-8 was voor Van den Bergh. Met de beslissende break kon hij toch het laken naar zich toe trekken. Van den Bergh met 10-8 dus naar de halve finales, Huybrechts ligt eruit.

Update: Het sprookje voor Dimitri Van den Bergh is nog niet ten einde, want hij heeft zich geplaatst voor de eindstrijd. De Pool Ratajski was zijn tegenstander in de halve finale. Ratajski kwam ook 7-8 voor, maar Van den Bergh eindigde sterk met vier gewonnen legs op rij. Met 11-8 verzekerde 'Dancing Dimi' zich van een plek in de finale.