Luca Brecel naar hoofdtabel van English Open

In het Engelse Milton Keynes heeft onze landgenoot Luca Brecel zich geplaatst voor de English Open snooker na een zege tegen Mark Allen.

Brecel pakte het eerste spelletje met een 64 break tegen de Noord-Ier die meteen weer gelijkstelde. Het derde frame was spannend, maar wel voor Brecel.

Met een 73 break en een 64 break ging de Limburger alsnog naar een 4-1-overwinning. De volgende tegenstander is de Brit Stuart Carrington.

“Ik heb tot nu toe als een goed seizoen achter de rug", zei Brecel achteraf. “Als je wedstrijden wint dan kom het zelfvertrouwen vanzelf. Vorig jaar stond ik ook al goed te spelen, maar de overwinningen kwamen er niet. Ik heb nochtans niets veranderd aan de manier waarop ik sta te spelen.”

“De jaren voordien waren er allerhande problemen. Ik sukkelde met de schouder en had last van hyperventilatie. Er kwamen dan ook nog cue-problemen bij. Die combinatie was echt niet goed voor het snooker. Ik ben blij dat dit allemaal achter de rug is en ik sta terug met plezier aan de snookertafel.”

Luca Brecel (Bel/46) - Mark Allen (NIe/9) 4-1 72(64)-0, 27-64, 70-2, 73(73)-0, 64(64)-0.