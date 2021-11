Ene toernooi is het andere niet: 'Dancing Dimi' sneuvelt snel in Players Championships 28, De Decker beste Belg

'Dancing Dimi' begon met veel vertrouwen aan de Players Championships 28, na zijn knappe finaleplek in de World Series of Darts. Die prestatie kon hij niet herhalen, integendeel. Van den Bergh lag er meteen uit. Mike De Decker deed het wel beter.

Van den Bergh moest het opnemen tegen de Engelsman Bradley Brooks in de eerste ronde van de Players Championships 28. Dat werd dus geen succes voor de Belg, die het wel spannend maakte, maar finaal het onderspit moest delven met 6-4.

Kim Huybrechts begon wel overtuigend met 6-1-winst tegen de Schot Gary Anderson. In de tweede ronde waren de rollen omgedraaid. Opnieuw kwam een 6-1 op het scorebord, dit keer in het nadeel van Huybrechts. De Engelsman Peter Jacques was te sterk.

Dus was het Mike De Decker die de beste Belg was op dit toernooi. De Duitser Florian Hempel (6-5), de Engelsman Michael Smith (6-3)en de Schot William Borland (6-5) gingen allen voor de bijl. Vervolgens verloor De Decker wel van de Duitser Gabriel Clemens (6-2).