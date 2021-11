Eerste medaille op WK Skeeleren is een feit: Jason Suttels goed voor zilver in punten-afvallingskoers

Op het WK Skeeleren in Colombia heeft ons land een eerste medaille kunnen pakken. In de punten-afvallingskoers was de 20-jarige Jason Suttels namelijk goed voor de zilveren medaille.

In Ibagué, Colombia, staat deze dagen het WK Skeeleren op het programma. Met Jason Suttels doet er ook een Belg mee op het wereldkampioenschap en onze landgenoot was meteen goed voor een medaille. Zo heeft de 20-jarige Suttels volgens Sporza de zilveren medaille kunnen binnenhalen op de punten-afvallingskoers. De gouden medaille was uiteindelijk voor de Colombiaan Daniel Zapata, die dus in zijn thuisland de overwinning kon binnenhalen.