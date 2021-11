Nieuwe medaille op WK Skeeleren: Fran Vanhoutte bezorgt ons land brons op 1.000 meter

Op de laatste dag van het WK Skeeleren heet België nog een nieuwe medaille kunnen behalen. Fran Vanhoutte was namelijk goed voor de bronzen medaille op de 1.000 meter. Toch had ze meer gewild.

Ons land heeft een tweede medaille kunnen behalen op het WK Skeeleren. Op de 1.000 meter heeft onze landgenote Fran Vanhoutte namelijk de bronzen medaille kunnen bemachtigen. Zo zullen ze het WK afsluiten met twee medailles.

Volgens Sporza staat België daarmee op de zevende plaats in de medaillstand. De eerste plaats is zeer duidelijk voor Colombia, want de Colombianen hebben op het WK Skeeleren maar liefst 35 medailles kunnen bemachtigen.