Bart Swings begint met sterke prestatie aan het seizoen

In het Poolse Tomaszow Mazowiecki is Bart Swings aan het seizoen begonnen met een vijfde plaats op de 5.000 meter.

Swings eindigde op de vijfde plaats met een tijd van 6:23.50. Daarmee was hij acht seconden trager dan de Zweedse winnaar Nils van der Poel.

Het was de eerste wedstrijd van het jaar in een olympisch seizoen. Swings kijkt vol verwachting uit naar de Spelen in Peking.

In 2018 veroverde Swings nog zilver op de massastart. Ook de 1.500 en 5.000 meter wil hij schaatsen.