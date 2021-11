Grand Slam of Darts: Gerwyn Price haalt uit, ook Clayton en Cross kunnen tweede wedstrijd winnen

In de Grand Slam of Darts stond deze middag de tweede groepswedstrijden van de groepen A tot D op het programma. Onder meer Gerwyn Price, Jonny Clayton en Rob Cross zijn al zeker van een plaats in de volgende ronde.

Gerwyn Price maakte heel wat indruk. De nummer één van de wereld stond tegenover een lastige tegenstander met de Pool Krzysztof Ratajski, maar Price speelde zijn tegenstander helemaal weg en won met 5-0. Jonny Clayton en Rob Cross hadden wat meer moeilijkheden met hun tegenstander. Clayton haalde het met 5-3 van het jonge talent Brooks en Cross won met 5-3 van Jim Williams. Zo zijn ook Clayton en Cross zeker van de tweede ronde. Een overzicht van de andere wedstrijden kan u hieronder terugvinden: Nathan Rafferty - Martin Schindler: 5-2 Mervyn King - Rusty-Jake Rodriguez: 5-4 James Wade - Boris Krcmar: 5-2 Stephen Bunting - Chris Dobey: 5-3 Ryan Joyce - Rowby-John Rodriguez: 5-1