Mike De Decker gaat ook in laatste groepswedstrijd kansloos onderuit in Grand Slam of Darts

Mike De Decker is er niet in geslaagd om zijn laatste groepswedstrijd tot een goed einde te brengen. Onze landgenoot verloor ook zijn laatste groepswedstrijd met duidelijke 5-0 cijfers van Peter Wright. Geen makkelijke opgave voor Mike De Decker in zijn laatste groepswedstrijd. Na nederlagen tegen Clemens en Sherrock kreeg hij met Peter Wright misschien wel de moeilijkste tegenstander van deze groep voorgeschoteld. De Decker wilde zich wel tonen, maar de Belg kreeg bitter weinig kansen van Peter Wright. Uiteindelijk kon De Decker zelfs geen enkele leg winnen en verloor hij kansloos met 5-0 van de Schot. De Decker is zo ook uitgeschakeld op de Grand Slam of Darts.



