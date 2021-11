Indrukwekkende Gerwyn Price toont waarom hij de nummer één van de wereld is: vlotte overwinning in finale Grand Slam of Darts

Zondagavond stond in de Grand Slam of Darts de finale tussen Gerwyn Price en Peter Wright, de nummers één en twee van de wereld, op het programma. Het klassenverschil was echter te groot.

Nadat Gerwyn Price in de halve finales al gehakt kon maken van James Wade (16-9 overwinning) was het in de finale de beurt aan Peter Wright. De Schot maakte in zijn halve finale nog indruk door Michael Smith te kloppen na een knappe comeback (stond eerst 8-12 achter, maar won nog wel met 16-12).

In de finale had Wright echter geen comeback meer in huis. Price was op alle vlakken sterker en won de finale uiteindelijk met 16-8. Het is al de derde keer dat Gerwyn Price de Grand Slam of Darts kan winnen.