Kim Huybrechts uitgeschakeld op Players Championship Finals na nederlaag tegen sterke Adrian Lewis

Kim Huybrechts is er ondanks een sterke wedstrijd niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de volgende ronde op de Players Championship Finals. Onze landgenoot verloor in de eerste ronde van Adrian Lewis.

Adrian Lewis is al enkele jaren niet meer de Lewis van vroeger, maar toch maakte de Engelsman wel een zeer sterke beurt tegen Kim Huybrechts. Vooral op de doubles maakte Lewis heel wat indruk en daar maakte hij uiteindelijk ook het verschil. Kim Huybrechts speelde goed mee met Lewis, maar op de cruciale momenten vergat Huybrechts het af te maken. Lewis haalde het zo met 6-3, waardoor de Players Championship Finals er in de eerste ronde al opzitten voor onze landgenoot.