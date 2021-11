Matthias Casse maakt indruk in Abu Dhabi: landgenoot goed voor gouden medaille

In de Grand Slam in Abu Dhabi heeft Matthias Casse de gouden medaille kunnen behalen in de categorie tot 81 kilogram. In de finale haalde Casse het met een ippon van de Rus Alan Choebetsov.

Matthias Casse maakt indruk op de Grand Slam in Abu Dhabi en onze landgenoot bereikte uiteindelijk ook de finale. Daarin stond Casse tegenover de talentvolle Rus Alan Choebetsov. Casse had het wel niet onder de markt, maar in de golden score kon hij wel het verschil maken. De Belg haalde het met een ippon, waardoor Casse dus een nieuwe gouden medaille aan zijn palmares kan toevoegen.