Binnen twee weken start het grootste Darts-evenement van het jaar: vanavond weten Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts tegen wie ze uitkomen op het WK Darts

De Players Championship Finals zijn nog maar net voorbij of het volgende toernooi is al in zicht. Het is het grootste toernooi van het jaar, want vanaf 15 december staat het WK Darts op het programma.

Het WK Darts is uiteraard het meest prestigieuze toernooi in de sport. De winnaar kroont zich namelijk tot de nieuwe wereldkampioen. Vorig seizoen ging de eindzege naar Gerwyn Price. Hij haalde het in de finale van Gary Anderson. De start van het WK is binnen twee weken, maar vandaag is een belangrijke dag voor de spelers, want er zal geloot worden voor de eerste ronde. Zo weten onze landgenoten Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts tegen wie ze hun eerste wedstrijd zullen moeten afwerken.