🎥 Ronnie O'Sullivan kwalificeert zich voor achtste finales UK Championship met heerlijk punt

Ronnie O'Sullivan kan het nog steeds. De Engelsman scoorde een heerlijk punt in de derde ronde van het UK Championship. Ronnie O'Sullivan haalde het uiteindelijk met 6-3 van Mark King.

In de eerste frame pakte O'Sullivan al uit met een waanzinnig shot. U kan hieronder zijn actie bekijken via een tweet van de World Snooker Tour. Ronnie O'Sullivan kon zich door deze zege plaatsen voor de achtste finales.