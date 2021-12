Luca Brecel is op dreef en schakelt nu ook nummer 8 van de wereld droog uit: 6-0

Luca Brecel is op dreef, zoveel is duidelijk. Op het UK Championship rijgt hij de zeges aan elkaar en nu is ook de nummer acht van de wereld geen probleem gebleken.

In de tweede ronde was het nog een thriller voor Luca Brecel, in de zestiende finales had de Belg geen enkel mededogen voor zijn tegenstander.

6-0

En dat was nochtans de nummer acht van de wereld, Stephen Maguire. Robertson, Trump, Selby en Ding werden al uitgeschakeld, nu dus ook Maguire.

Brecel liet er geen gras over groeien en won met droge cijfers: 6-0. Echt veel hoge breaks waren er niet bij, maar de 26-jarige Belg speelde gewoon heel erg goed. In de achtste finales wacht Ricky Walden (WS-24) of Anthony Hamilton