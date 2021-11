Zware opgave voor Kim Huybrechts op WK Darts, Dimitri Van den Bergh trekt haalbare kaart in tweede ronde

Maandagavond stond de loting voor het WK Darts op het programma. Kim Huybrechts en Dimitri Van den Bergh zullen pas in de tweede ronde in actie komen, maar onze landgenoten weten wel al tegen wie ze kunnen uitkomen.

Zo heeft Kim Huybrechts het zeker niet onder de markt in zijn tweede ronde. De Belg zal het namelijk moeten opnemen tegen Steve Beaton of Fallon Sherrock. Beaton is een man met heel wat ervaring, terwijl Sherrock de beste vrouwelijke speelster is op het circuit. Sherrock maakte vorige week nog heel wat indruk op de Grand Slam of Darts door onder meer Mike De Decker te kloppen met 5-0.

Dimitri Van den Bergh lijkt dan wel weer een haalbare kaart getrokken te hebben voor zijn tweede ronde. De nummer 5 van de wereld kan namelijk uitkomen tegen Florian Hempel of de Duitser Martin Schindler.