WK-vorm: Luca Brecel blijft maar winnen en staat in halve finale van prestigieus toernooi!

Luca Brecel is op dreef, zoveel is duidelijk. Op het UK Championship rijgt hij de zeges aan elkaar en nu is ook Anthony McGill geen probleem gebleken.

Luca Brecel stond al drie keer in de kwartfinales van het UK Championship, deze keer heeft hij ook de laatste vier weten te bereiken. 6-2 De Schot Anthony McGill, het nummer 16 van de wereld, was ook geen partij voor de Belgian Bullet, die echt wel op dreef is. Uiteindelijk werd het 6-2 voor Brecel. In de halve finale neemt hij het nu op tegen Kyren Wilson, het nummer 5 van de wereld.