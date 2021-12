Opperste geluk voor 'Dancing Dimi': hij kan zijn danspasjes nu ook leren aan zijn dochtertje

Van 'Dancing Dimi' zijn we gewend dat hij in het darts de show verzorgd. Hij heeft nu het opperste geluk gevonden in zijn privéleven: Dimitri Van den Bergh is vader geworden van een dochtertje. Het meisje heeft de naam Oonah meegekregen.

Dimitri Van den Bergh en zijn partner Evi maakten op Facebook bekend dat voorbije donderdag hun dochtertje Oonah geboren is. "Na een lange uren van inleiding, hevige weeën, en de stress dat je op het laatste je gezichtje naar boven toonde,volgde daarop toch wel een vlotte bevalling", laten Dimitri en Evi weten. 'Onze mooiste prinses', zo noemen de trotse ouders hun dochter die pas het levenslicht heeft gezien. "Met een gewichtje van 2990gram en een lengte van 48cm kwam je dan met een gilletje ter wereld en veroverde je meteen onze harten!" Uiteraard zijn dit dolgelukkige uren en dagen voor Dimitri en Evi, die dit ook niet onder stoelen of banken steken. We wensen hen alvast alle geluk toe!