Belgische Zwembond bevestigt dat twee waterpolospeelsters omikronvariant hebben opgelopen

De Koninklijke Belgische Zwembond (KBZB) bevestigt dat twee waterpolospeelsters die in november deelnamen aan het EU Nations-toernooi, besmet zijn geraakt met de omikronvariant.

Een tiener die enkele weken geleden positief testte bleek na een nieuw onderzoek de nieuwe omikronvariant te hebben. Dat werd ontdekt nadat enkele besmettingen met de nieuwe coronavariant opdoken in de Sint-Fransiscusschool in Melle. De variant zou meegebracht zijn door iemand van de Belgische waterpoloploeg die midden november in Tsjechië besmet was geraakt.

De KBZB bevestigt nu dat het om twee waterpolospeelsters gaat die besmet geraakten tijdens het toernooi. Ze zijn onmiddellijk in isolatie gegaan, waarna niemand van hun gezin besmet geraakte.

"Het is zeer ongelukkig dat deze besmetting is gebeurd, maar het gaat hier niet om nalatigheid. Het team en de speelsters hebben meteen hun verantwoordelijkheid opgenomen", klinkt het in een mededeling.