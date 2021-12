Emma Plasschaert grijpt tweede wereldtitel op WK zeilen

Emma Plasschaert heeft de wereldtitel veroverd op het het WK zeilen in de laser radial-klasse in Oman.

Op de slotdag van het WK in Oman is Emma Plasschaert van de vijfde naar de eerste plaats gegaan. Zo maakt ze op een schitterende wijze komaf met de vierde plaats van de Olympische Spelen.

Met een vierde en een zevende plek kwam ze in de top drie terecht. In de slotrace pakte ze de derde plaats, terwijl de concurrenten niet in de top tien eindigden.

In 2018 pakte Plasschaert al eens de wereldtitel. Debutante Eline Verstraelen eindigde op een knappe 28ste plaats.