Olympische droom voor Bart Swings in gevaar: trainer test positief op coronavirus

Bart Swings voelt het coronavirus heel dicht bij hem komen. Zijn coach Erwin ten Hove heeft positief getest.

Het is de Nederlandse krant Algemeen Dagblad die het nieuws naar buiten bracht. Vooraleer hij naar Calgary wou vertrokken voor de volgende wereldbekerwedstrijd testte Ten Hove positief.

Hij blijft op zijn hotelkamer in Salt Lake City in quarantaine. Alle schaatsers uit zijn team hebben een negatieve test afgelegd.

“Hier in Utah gelden andere regels dan in de rest van Amerika. Twee dagen afzondering en wanneer je dan negatief test, mag je weer naar buiten. Daar hoop ik op. Ik ga ervan uit dat ik maandag gewoon naar huis kan vliegen", zei de trainer aan schaatsen.nl.

De regels zijn totaal anders in Calgary in Canada. "Als je besmet raakt in Calgary, kun je het wel vergeten. In dat geval moet je 20 dagen op je hotelkamer zitten. Canada heeft heel strenge regels."