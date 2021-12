Net geen eindzege voor Luca Brecel op UK Championship: Zhao Xintong in finale duidelijk te sterk voor onze landgenoot

Luca Brecel is er niet in geslaagd om de UK Championship op zijn naam zetten. In de finale verloor onze landgenoot van Zhao Xintong. Het werd 10-5 voor de Chinese speler. Jammer voor Brecel, want hij had heel wat mooie namen naar huis gespeeld.

Luca Brecel kan terugblikken op een schitterend toernooi met de UK Championship. Zo schakelde onze landgenoot enkele grote namen uit zoals onder meer Kyren Wilson, Stephen Maguire en Anthony McGill. In de finale stond Brecel tegenover Zhao Xintong, maar de Chinees was net iets te sterk voor de Belgische speler. Xintong haalde het met duidelijke 10-5 cijfers, waardoor Brecel de UK Championship dus net niet wist te winnen.