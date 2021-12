Jimmy Robertson zorgt voor opvallend nieuw record in het snooker: Hij behaalde 178 punten in één frame

Jimmy Robertson heeft voor een opvallend nieuw record gezorgd in het snooker. De Engelsman won in zijn eerste ronde van de Scottish Open met 4-1 van Lee Walker en vooral in de laatste frame was hij indrukwekkend.

Mensen die iets van snooker kennen, weten dat in een frame een maximumbreak van 147 mogelijk is, maar toch is Jimmy Robertson er in haar laatste frame in geslaagd om 178 punten te behalen: een nieuw record in het snooker.

Het vorige record stond op naam van Dominic Dale. Hij behaalde in 1999 167 punten. Jimmy Robertson is zo ook door naar de volgende ronde op de Scottish Open, want hij won de wedstrijd van Lee Walker met 4-1.