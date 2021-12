Alle Belgen zijn uitgeschakeld op het WK driebanden: geen Eddy Merckx en Peter Ceulemans in de kwartfinales

In Egypte staat deze dagen het WK driebanden op het programma. Eddy Merckx en Peter Ceulemans stonden in de eindfase van het toernooi, maar ze zijn er allebei niet in geslaagd om de kwartfinales te bereiken.

Op het WK driebanden in Sharm El Sheikh zijn zowel Eddy Merckx als Peter Ceulemans er niet in geslaagd om de kwartfinales te bereiken. Beide landgenoten hebben volgens Sporza namelijk hun wedstrijd in de 1/8e finales verloren. Eddy Merckx stond tegenover de Turk Tayfun Tasdemir, maar hij leek nooit aanspraak te kunnen maken op de winst. Het werd 28-50 voor Tasdemir. Bij Ceulemans was het wel een spannende match, maar ook hij verloor zijn 1/8e finale met 45-50 van de Turk Murat Naci Coklu.