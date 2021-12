Het hoeft niet altijd zwoegen te zijn! Deze keer vlotte winst voor Brecel op weg naar kwartfinales Scottish Open

Waar het al twee keer zwoegen voor de winst was voor Luca Brecel op de Scottish Open, bereikte hij de kwartfinales wel behoorlijk vlot. De Limburger had er niet veel moeite mee om de Ier Fergal O'Brien opzij te zetten. Het werd 4-1.

In zijn eerste twee partijen op de Scottish Open was het telkens enorm knokken voor Brecel. Deze keer ging het een pak vlotter. Luca Brecel kwam met breaks van 58, 55, 78 en 52 op de proppen. O'Brien kon daar slechts winst in één frame tegenover stellen.

COMFORTABELE OVERWINNING

Zo draaide het dus uit op een comfortabele overwinning voor onze landgenoot. In zijn kwartfinale gaat hij het opnemen tegen de Engelsman Matthew Schelt of de Schot Scott Donaldson. Op papier moet hij hen allebei wel aankunnen.

Brecel trekt voorlopig alvast de goede lijn door na zijn finaleplek op het UK Championship. Ook in het Welshe Landudno blijft momenteel alles naar wens gaan.