Toch weer een keertje pot snooker vol spanning: Brecel naar halve finales Scottish Open

Het is een straf toernooi waar Luca Brecel aan bezig is op de Scottish Open. Spanning, die was er al in zijn eerste twee partijen. Nadien volgde vlotte kwalificatie voor de kwartfinale en die was ook weer spannend. Brecel won nipt.

Matthew Selt was zijn tegenstander, een snookerspeler die elf plaatsen lager dan Brecel staat op de rangschikking. Op papier een haalbare kaart dus, maar Brecel had er wel zijn handen mee vol. Het niveau van beide heren lag dicht bij mekaar. Na acht frames hielden ze mekaar perfect in evenwicht en stond het 4-4. De vraag was dan: wie trok in het laatste frame aan het langste eind en ging door naar de halve finale? Dat was Brecel. Met 5-4 trok hij de winst naar zich toe, McGill wacht in de halve finales