Geen overwinning voor Bart Swings in massastart in Canada: landgenoot strandt op de tweede plaats

Vorige week kon Bart Swings nog de massastart in Salt Lake City winnen, maar in het Canadese Calgary was er geen overwinning voor onze landgenoot. Swings moest tevreden zijn met de tweede plaats.

Geen nieuwe overwinning voor Bart Swings in de massastart. Na zijn overwinning van vorige week eindigde Swings nu op de tweede plaats in het Canadese Calgary. Hij won wel de sprint van het peloton, maar volgens Sporza kon één vluchter het peloton voor blijven. Deze vluchter was de Nederlander Albert Hoolwerf. Swings werd dus zelf tweede en het podium werd vervolledigd door de Duitser Felix Rijhnen.