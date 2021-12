Goede prestatie van Sandrine Tas in Canada: onze landgenote stelt Belgisch record bij op de 1.000 meter

Goede prestatie van Sandrine Tas in de WB schaatsen in het Canadese Calgary. Onze landgenote heeft namelijk haar eigen Belgische record met enkele hondersten scherper gezet. Het record is volgens Sporza nu 1'16"46. Sandrine Tas deed het in de B-groep op de 1.000 meter. Uiteindelijk moest onze landgenote wel slechts tevreden zijn met de 18de plaats.