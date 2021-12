Luca Brecel blijft het uitstekend doen: landgenoot plaatst zich voor finale Scottish Open

Luca Brecel is in topvorm. Een week nadat hij de finale speelde van de UK Championship staat hij nu ook in de finale van de Scottish Open. Hij klopte in de halve finales Anthony McGill met een duidelijke 6-1 score.

Luca Brecel heeft zich weten te plaatsen voor de finale van de Scottish Open. Hij kreeg in de halve finales een taaie tegenstander met Anthony McGill, maar onze landgenoot speelde op een zeer hoog niveau. Brecel haalde het uiteindelijk met 6-1 en zo mag hij zich dus opnieuw opmaken voor een finale. In deze finale zal Brecel het opnemen tegen John Higgins, een man die al vier keer wereldkampioen wist te worden.