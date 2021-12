Luca Brecel doet het! Landgenoot wint Scottish Open na duidelijke overwinning tegen oud-wereldkampioen

Na zijn verloren finale in de UK Championship de voorbije week, is Luca Brecel er nu in geslaagd om de Scottish Open op zijn naam te zetten. Onze landgenoot won in de finale van Higgins met 9-5.

Luca Brecel speelde op de Scottish Open op een zeer hoog niveau, maar in de finale kreeg hij met oud-wereldkampioen John Higgins een zeer taaie klant voor zich. Toch maakte Brecel opnieuw heel wat indruk. Het leek nog even spannend te worden, maar Brecel deed net op tijd de wedstrijd op slot. Uiteindelijk werd het 9-5, waardoor Brecel nog eens een toernooi op zijn naam heeft kunnen zetten. Een knappe prestatie van de Belg.