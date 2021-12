WK Darts: Gary Anderson vandaag in zijn tweede ronde tegen andere ex-wereldkampioen

Er worden vandaag opnieuw heel wat wedstrijden afgewerkt op het WK Darts. Zo staat er een middagsessie op het programma met vier wedstrijden, maar ook vanavond zullen er vier matchen afgewerkt worden.

Net zoals woensdagavond, worden ook deze middag en deze avond drie wedstrijden in de eerste ronde en een wedstrijd in de tweede ronde afgewerkt. Deze middag staan Steve Lennon tegenover Madars Razma, Scott Mitchell tegen Chris Landman en Chas Barstow – John Norman Jnr.

Er volgt deze middag als afsluiter nog een wedstrijd in de tweede ronde en daarin zal Ricky Evans aan bod komen. De snelle gooier maakte woensdagavond een goede indruk, maar hij krijgt het in de tweede ronde niet eenvoudig, want hij neemt het op tegen Daryl Gurney.

Avondsessie

Naar de avondsessie dan, waar de wedstrijden uit de eerste ronde William O’Connor tegen Danny Lauby, Ryan Meikle tegen Fabian Schmutzler en Ron Meulenkamp tegen Lisa Ashton zullen zijn. Met Lisa Ashton komt zo de eerste vrouw in actie.

Toch is het vooral uitkijken naar de allerlaatste wedstrijd van deze avond, want daarin nemen Gary Anderson en Adrian Lewis het tegen elkaar op in de tweede ronde. Zo komen twee ex-wereldkampioenen elkaar al zeer vroeg tegen. Lewis won woensdag zijn eerste ronde van Campbell met 3-1.