WK Darts: Gerwyn Price heeft het niet onder de markt in zijn tweede ronde, Adrian Lewis maakt zich op voor duel tegen andere ex-wereldkampioen

Gerwyn Price speelde woensdagavond al zijn eerste wedstrijd op het WK Darts. De nummer één van de wereld nam het op tegen Edhouse, die eerder op de avond zijn eerste ronde won. Price had het niet makkelijk, maar won wel met 3-1.

De allereerste wedstrijd van de avond ging tussen Edhouse en Hudson. Edhouse zou hier uiteindelijk de sterkste zijn en winnen met 3-2. Daardoor mocht hij zich opmaken voor een duel in de tweede ronde tegen Gerwyn Price later op de avond.

Tegen Price maakte Edhouse wel een uitstekende indruk, maar Price sloeg telkens op de juiste moment toe. Uiteindelijk won de nummer één van de wereld zijn wedstrijd met 3-1 en stoot hij door naar de derde ronde.

Wie woensdag nog in actie kwam was Adrian Lewis. De ex-wereldkampioen won zijn wedstrijd met 3-1 van Campbell en mag zich nu opmaken voor een wedstrijd tegen Gary Anderson, een andere ex-wereldkampioen. Deze topwedstrijd is voor donderdagavond gepland.

Tenslotte kwam ook Ricky Evans, één van de snelste spelers in het circuit op gebied van gooien, aan bod. Hij won zijn eerste ronde vlot met 3-0 van Nitin Kumar.