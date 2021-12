🎥 Prima Belgische start van WK darts: De Decker reageert sterk op ninedarter en maakt stunt compleet

Het begin van het WK darts is vanuit Belgisch oogpunt veelbelovend. Een stunt van Mike De Decker hebben we al te zien gekregen. Die kreeg nochtans een ninedarter om de oren, maar bleef mentaal sterk en nam nadien het commando over van Labanauskas.

Bij 1-2-in het voordeel van de Litouwer vuurde deze de ene na de andere perfecte pijl af: negen op een rij, een ninedarter dus! Even slikken voor De Decker, die de eerste set dus met 1-3 verloor, maar in de volgende set uitpakte met hoge scores. Ditmaal werd het 3-0 voor hem, alles te herdoen dus.

In de derde set ging De Decker van 1-2 achter naar 3-2-winst, door het af te maken op de dubbel 12. Nog één set had hij nodig om door te stoten. Hij had zijn tegenstander een mentale tik uitgedeeld en kon het met 3-0 vlot afmaken. Met 3-1 in sets verzekerde De Decker zich van een plek in de tweede ronde.

Voor De Decker is het de eerste keer ooit dat hij zich voor de tweede ronde van een WK weet te plaatsen. Hij heeft alleszins een mooie scalp beet, want Labanauskas wist in het verleden al eens de kwartfinale van een WK te bereiken. Volgende tegenstander is Dave Chisnall, het nummer 14 van de wereld.