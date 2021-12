Kruis over Olympische Winterspelen? Seppe Smits loopt sleutelbeenbreuk op

2021 is voor Seppe Smits om erg snel te vergeten. Door een scheenbeenbreuk lag hij bijna het ganse jaar in de lappenmand. Pas begin december kon opnieuw snowboarden.

Enkele weken later mag hij het snowboard opnieuw voor een tijdje opzij zetten. Seppe Smits (30) liep bij een val een sleutelbeenbreuk op. De kans dat Smits zich nog kan kwalificeren voor de Olympische Winterspelen in Peking (4-20 februari 2022) lijkt erg gering.

Seppe Smits maakte het nieuws bekend via Instagram. "Erg zuur, want ik begon me net terug goed te voelen op mijn snowboard na mijn vorige blessure", klinkt het onder meer.