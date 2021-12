Michael van Gerwen aast op nieuwe wereldtitel en haalt inspiratie bij Max Verstappen: "Wat hij heeft gedaan, is echt wereldklasse"

Michael van Gerwen heeft zich enkele dagen geleden kunnen plaatsen voor de derde ronde op het WK Darts. De Nederlander wil echter meer, want hij wil een nieuwe wereldtitel toevoegen aan zijn palmares.

In een interview bij De Telegraaf legde Michael van Gerwen uit dat hij inspiratie wil halen bij Max Verstappen. Wat die jongen heeft gedaan is echt van wereldklasse. En niet alleen hij. Samen met zijn vader hebben ze hun leven gewijd aan de Formule 1, met maar één doel voor ogen: wereldkampioen worden.", legde de 32-jarige Nederlander uit.

"Afgelopen weekend was de ultieme beloning. Dat ze dat voor elkaar hebben gekregen is echt briljant. Natuurlijk had hij geluk in de laatste ronde, maar als iemand de titel verdiende, dan was het Max wel. Ik hoop dat ik zelf binnenkort ook opnieuw wereldkampioen kan worden, want enkel dan is mijn WK een succes", aldus van Gerwen.