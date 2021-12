Opvallend: Kim Huybrechts wil met wagen naar Engeland reizen voor het WK Darts, maar hij moet rechtsomkeer maken door Franse douane

Er kwam zondag opvallend nieuws naar buiten over Kim Huybrechts. Hij wilde namelijk met de wagen afreizen naar het WK Darts in Engeland, maar de Franse douane dacht er anders over.

Kim Huybrechts komt woensdag voor het eerst in actie op het WK Darts. Onze landgenoot zal het in de tweede ronde opnemen tegen Steve Beaton. Hij wilde zondag afreizen naar het WK, maar zijn trip duurde langer dan verwacht. Hij mocht namelijk met de wagen niet verder reizen van de Franse douane, waardoor Huybrechts uiteindelijk met het vliegtuig is vertrokken naar Engeland. Het is nog onduidelijk waarom Huybrechts niet met de wagen door mocht van de Franse douane.