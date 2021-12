Slechts vier wedstrijden op het WK Darts vandaag: onder meer James Wade en Raymond van Barneveld komen in actie

Er is vandaag geen middagsessie op het WK Darts, maar deze avond worden wel gewoon vier wedstrijden afgewerkt. Zo zullen onder meer James Wade en Raymond van Barneveld in actie komen.

Er worden deze avond nog drie wedstrijden in de eerste ronde afgewerkt, maar er volgt ook opnieuw al een wedstrijd in de tweede ronde van het WK. Zo komt James Wade, de nummer vier van de wereld, in actie. Hij speelt tegen Mike Kuivenhoven.

In de wedstrijd voor Wade zal de bekende Nederlander Raymond van Barneveld zijn eerste ronde afwerken. Hij speelt tegen Lourence Ilagan. De andere twee wedstrijden van de avond zijn Luke Woodhouse tegen James Wilson en Rusty-Jake Rodriguez tegen Ben Robb.