WK Darts: publiekslieveling Fallon Sherrock uitgeschakeld, Jonny Clayton komt met de schrik vrij

Gisterenavond stonden er opnieuw enkele wedstrijden op het programma op het WK Darts. Zo waren er overwinningen voor Kleermaker, Hempel, Beaton en de nummer 8 van de wereld Jonny Clayton.

De avond begon met een wedstrijd tussen de Nederlander Kleermaker en de Griek Michael. Kleermaker won deze met 3-1 en daarna won Hempel het Duits onderonsje tegen Schindler met 3-0. Daardoor neemt Hempel het in de volgende ronde op tegen Dimitri Van den Bergh.

Ook Kim Huybrechts kent zijn tegenstander in de tweede ronde. Het is niet publiekslieveling Fallon Sherrock, want de vrouwelijke speelster verloor in haar eerste ronde met 3-2 van Steve Beaton. Jonny Clayton, de nummer 8 van de wereld en één van de favorieten voor eindwinst, kwam dan weer even in de problemen, maar toonde daarna zijn klasse en won alsnog met 3-2.