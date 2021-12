Dimitri Van den Bergh enorm teleurgesteld na nederlaag: "Hempel deed het perfect op de belangrijke momenten"

Voor Dimitri Van den Bergh is het WK Darts een nachtmerrie geworden. Onze landgenoot werd namelijk uitgeschakeld in de tweede ronde door de nog onbekende Duitser Florian Hempel.

Dimitri Van den Bergh was één van de outsiders om het WK Darts te winnen, maar onze landgenoot is niet verder geraakt dan de tweede ronde. De nummer vijf van de wereld werd met 1-3 uitgeschakeld door de Duitser Florian Hempel.

De teleurstelling was groot bij Van den Bergh. Zo heeft hij deze ochtend pas zijn vliegtuigmodus van zijn gsm afgezet. "De ontgoocheling was enorm. Ik heb mij bij Evi geëxcuseerd dat ik niets heb laten weten, maar ik had het enorm moeilijk en heb ook gehuild", aldus Van den Bergh bij Het Laatste Nieuws.

Van den Bergh kwam ook nog even terug op zijn wedstrijd. "Ik speelde niet slecht, maar Hempel deed het perfect op de belangrijke momenten. Ik moest mijn meerdere erkennen", was Dimitri Van den Bergh eerlijk.