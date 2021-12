Vanavond is het de beurt aan Kim Huybrechts: kan hij de Belgische eer hoog houden op het WK Darts?

Nadat eerder Mike De Decker en Dimitri Van den Bergh al werden uitgeschakeld op het WK Darts, is het vandaag aan Kim Huybrechts om de Belgische eer hoog te houden. Hij speelt in zijn tweede ronde tegen Steve Beaton.

Geen makkelijke opgave voor Kim Huybrechts, want Beaton maakte heel wat indruk in zijn eerste ronde. Zo won hij met 2-3 van publiekslieveling Fallon Sherrock. Beaton nam het dus niet alleen tegen Sherrock op, maar ook tegen het publiek.

Beaton is zeer ervaren en zal ongetwijfeld een taaie klant zijn voor Huybrechts, al is de Belg wel favoriet om deze wedstrijd te winnen. Als Huybrechts deze wedstrijd wint, neemt het hij in de derde ronde op tegen Gerwyn Price, de nummer één van de wereld.