🎥 Schitterende beelden: fans gaat uit hun dak bij opkomstnummer Joe Cullen op WK Darts

Joe Cullen kon zijn tweede ronde maar nipt winnen met 3-2, maar de winst zal hij ongetwijfeld mee te danken hebben aan de fans. De opkomst van Cullen zorgde namelijk voor schitterende beelden.

Elke speler heeft zijn eigen opkomstnummer in het Darts en bij Joe Cullen, de nummer 13 van de wereld, is dat 'Don’t Look Back in Anger' van Oasis. De fans die de wedstrijden konden bijwonen, waren alvast fan van het nummer.

Zo zong iedereen luidkeels mee en zelfs toen het nummer werd gestopt, bleef iedereen zingen. Het leek zelfs een emotione Joe Cullen te zorgen. "Rockstar" won de wedstrijd uiteindelijk ook met 3-2 van Jim Williams.