WK Darts avondsessie donderdag: reekshoofden gaan door naar derde ronde, maar nummer 30 van de wereld had het niet onder de markt

Er stonden gisterenavond opnieuw enkele wedstrijden op het programma in de tweede ronde van het WK Darts. Voor de reekshoofden was er geen probleem, al had Chris Dobey het wel lastig in zijn wedstrijd.

De eerste wedstrijd van de avond ging tussen Danny Noppert en Heaver. Noppert moest één set prijsgeven, maar de nummer 18 van de wereld haalde het uiteindelijk wel met 3-1. In de tweede match haalde de Duitser Clemens het dan weer eenvoudig van Williams met 3-0. Voor Raymond van Barneveld zit het WK er dan weer op na een 3-1 nederlaag tegen nummer 11 van de wereld Rob Cross. In de laatste wedstrijd van de avond moest Chris Dobey, nummer 30 van de wereld, tot het gaatje gaan, maar hij won uiteindelijk wel met 3-2 van Rusty-Jake Rodriguez.