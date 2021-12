Gerwyn Price komt terug op incident met Kim Huybrechts: "Als je goed genoeg bent om uit te delen, moet je ook goed genoeg zijn om te incasseren"

Gerwyn Price heeft nog maar eens van zich laten horen. De nummer één van de wereld is al niet geliefd bij het publiek en ook in de wedstrijd tegen Kim Huybrechts kon 'The Iceman' vervelend uit de hoek komen.

Uiteraard hoort het allemaal zijn spel, maar Price vond dat ook Huybrechts goed was in het uitdagen. "Het was een zware wedstrijd. Huybrechts gaf gas en ik gaf tegengas. Er was wat discussie tussen ons tijdens de wedstrijd, maar hoort erbij", legde Price uit na de wedstrijd en staat te lezen bij Sporza. "Als je goed genoeg bent om uit te delen, moet je ook goed genoeg zijn om te incasseren", was de nummer één van de wereld duidelijk. Hij was soms uitbundig aan het juichen, dus deed ik het soms gewoon terug", aldus Price.