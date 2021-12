Problemen voor Michael van Gerwen op het WK Darts: andere speler waar hij Kerstmis mee heeft gevierd, heeft positief getest op het coronavirus

Michael van Gerwen aast dit jaar op een nieuwe wereldtitel in het darts, maar het coronavirus zou daar wel eens een stokje voor kunnen steken. Zo is van Gerwen in contact geweest met Vincent van der Voort, die positief heeft getest.

Normaal gezien kwam Vincent van der Voort maandag in actie in de derde ronde op het WK Darts, maar de Nederlander had positief getest op het coronavirus. Zijn tegenstander, James Wade, kon zich zo rechtstreeks kwalificeren voor de vierde ronde. De positieve coronatest van Vincent van der Voort zou wel slecht nieuws kunnen betekenen voor Michael van Gerwen en Dirk van Duijvenbode. Ze hebben namelijk allemaal samen Kerstmis gevierd. Het is nog niet duidelijk of er nu gevolgen zijn voor van Gerwen en van Duijvenbode. Ze zullen alvast hopen dat ze niet ook positief testen, want anders zal van Gerwen geen nieuwe kans krijgen op een wereldtitel.