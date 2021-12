Coronavirus heeft WK Darts in haar greep: ook speler die vorig jaar de halve finale had bereikt, test positief

Gisteren raakte het nieuws bekend dat Michael van Gerwen positief had getest op het coronavirus en nu is er opnieuw een sterke speler besmet geraakt. Zo zal ook Dave Chisnall niet meer in actie komen op het wereldkampioenschap.

Chisnall schakelde in zijn vorige ronde nog onze landgenoot Mike De Decker uit en vorig seizoen bereikte Chisnall de halve finale op het WK. Hij won onder meer van Michael van Gerwen toen, maar in de strijd voor de finale verloor hij van Gary Anderson.

Dave Chisnall has withdrawn from the William Hill World Darts Championship after testing positive for Covid-19 ahead of his match with Luke Humphries.



Humphries will receive a bye to the last 16 and Wednesday afternoon's session will continue with two matches.