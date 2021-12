Zeer slecht nieuws voor Michael van Gerwen: Nederlander test dan positief op coronavirus en moet het WK Darts verlaten

Michael van Gerwen zal dit jaar niet opnieuw een wereldtitel kunnen binnenhalen. De Nederlander en nummer drie van de wereld heeft namelijk positief getest op het coronavirus.

Enkele dagen geleden raakte het nieuws bekend dat Vincent van der Voort positief had getest op het coronavirus. Hij had echter Kerstmis samen gevierd met Dirk van Duijvenbode en Michael van Gerwen, waardoor deze Nederlander hun gezondheid ook in de gaten moesten houden.

Voor Michael van Gerwen is het een zeer slecht kerstfeestje geworden, want nu heeft de nummer drie van de wereld ook zelf positief getest op het coronavirus. Daardoor heeft hij het WK Darts moeten verlaten.