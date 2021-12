Gary Anderson heeft het knap lastig in zijn derde ronde, maar kruipt uiteindelijk door het oog van de naald

Gary Anderson heeft zich met de nodige moeite kunnen plaatsen voor de vierde ronde op het WK Darts. De Schot kwam al snel 0-3 achter in sets tegen de Engelsman Ian White, maar hij kon het nog ombuigen in een zege.

Gary Anderson is de nummer 6 van de wereld en vorig jaar stond hij nog in de finale op het WK. Dat kunststukje wil hij dit seizoen herhalen, maar hij was al bijna uitgeschakeld in de derde ronde van het prestigieuze toernooi.

Ian White maakte namelijk indruk tegen de Schot en hij kwam al snel 0-3 voor in sets. Daarna begon White echter te twijfelen en Anderson kwam terug in de wedstrijd. Uiteindelijk werd er zelfs nog een match dart gemist door White en Anderson profiteerde optimaal. Het werd nog 4-3 voor Anderson en zo gaat hij toch door naar de vierde ronde.