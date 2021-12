Laatste wedstrijden in vierde ronde WK Darts worden vandaag afgewerkt: kraker tussen twee ex-wereldkampioenen, Peter Wright tegen revelatie Ryan Searle

Vandaag worden de laatste wedstrijden van de vierde ronde op het WK Darts afgewerkt. De kraker van deze vierde ronde is ongetwijfeld het duel tussen Gary Anderson en Rob Cross, twee ex-wereldkampioenen.

In de middagsessie staan misschien wel de drie minste wedstrijden van deze vierde ronde op het programma. Zo wordt de dag geopend met Raymond Smith tegen Mervyn King. Daarna volgen Soutar-Rydz en Chris Dobey tegen Luke Humphries.

In de avondsessie zal er meer spektakel zijn, want de avond wordt afgetrapt met een wedstrijd van James Wade, de nummer vier van de wereld. Hij zal het opnemen tegen Martijn Kleermaker, de enige overgebleven Nederlander in het toernooi.

Daarna volgt de kraker van vandaag, want Gary Anderson neemt het op tegen Rob Cross. Het is een wedstrijd tussen twee ex-wereldkampioenen en daarnaast ook een duel tussen de nummers 6 en 11 van de wereld.

Tenslotte komt ook nog Peter Wright aan de beurt. Wright is de nummer twee van de wereld en maakte heel wat indruk in zijn derde ronde tegen Heta. Met Ryan Searle krijgt hij echter een zware tegenstander voorgeschoteld, want Searle is de laatste weken uitstekend bezig.