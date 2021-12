Middagsessie WK Darts opnieuw razend spannend: King en Humphries winnen na knappe comeback, Rydz maakt opnieuw indruk

Deze middag werden er al drie wedstrijden afgewerkt in de vierde ronde van het WK Darts. Mervyn King en en Luke Humphries hadden het niet onder de markt, maar wonnen alsnog na een knappe comeback. Callan Rydz had dan weer geen problemen met Alan Soutar.

Mervyn King, de nummer 21 van de wereld, had het lastig tegen Raymond Smith. Hij kwam 1-3 achter in sets, maar daarna werd King sterker. Hij kwam terug tot 3-3 en won de beslissende set, waardoor hij in de kwartfinales staat.

Ook Callan Rydz en Luke Humphries hebben zich kunnen plaatsen voor de kwartfinales. Callan Rydz is aan een uitstekend WK bezig en won overtuigend van Alan Soutar met 4-1. Rydz verloor zo over het hele WK nog maar één set.

Luke Humphries moest net zoals Mervyn King achtervolgen in zijn wedstrijd tegen Chris Dobey, maar ook de nummer 19 van de wereld vond op het juiste moment de juiste scores. In de beslissende zevende set haalde Humphries het uiteindelijk met 5-3 in legs, waardoor het 4-3 werd in sets.