Gary Anderson raakt volledig onder stoom en bereikt nu ook de halve finales op het WK Darts

Gary Anderson kende een moeilijk begin op het WK, maar in de laatste rondes maakt de Schot wel heel wat indruk. Vandaag stond hij in de kwartfinales tegenover Humphries en Anderson haalde het al bij al vrij vlot.

De eerste set moest Anderson nog wel aan Humphries geven, maar daarna was het al Anderson wat de klok sloeg. Toch maakte hij het nog moeilijk voor zichzelf, want op de doubles wilde het niet lukken voor de Schot.

Na enkele sets begonnen ook de doubles beter te draaien bij Anderson en Luke Humphries kwam niet meer in het stuk voor. Uiteindelijk haalde Anderson het met 5-2 en zo staat hij in de halve finales. Daarin speelt hij tegen Wright of Rydz.